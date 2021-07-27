الأولى على «الثانوية الصناعية»: كنت بنام ساعتين يوميا وأسعى للالتحاق بالهندسة

عبّرت الطالبة رقية رضا نور محمد شعيب، الأولى على الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات، بمدرسة صوفيا زكي الفنية الصناعية بنات في المنصورة، قسم تركيبات ومعدات كهربائية، والحاصلة على مجموع 690 درجة بنسبة 98.57%، عن سعادتها بتحقيقها المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام الـ3 سنوات، قائلة: «مبسوطة جدا إني حققت المركز الأول وربنا وفقني».

رقية: كنت بنام ساعتين يوميا وأسعى للالتحاق بالهندسة

وأضافت الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية الصناعية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تسعى للالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنصورة، موضحة أنها لم تضع نصب عينيها حاليا التخصص العلمي الذي ترغب في الانضمام إليه.

وعن ساعات المذاكرة وطريقة حياتها خلال فترة الدراسة والامتحانات، قالت الأولى على الثانوية الصناعية، «كنت أنام ساعتين يوميا بعد العودة من المدرسة، وأكمل بعدها مذاكرة بالليل، وأفضل المذاكرة من الساعة 1 لـ الساعة 3، كانت فترة كويسة ومريحة والمعلومات يتم فهمها مباشرة»، موجهة الشكر لأساتذتها خلال مرحلة الثانوية الصناعية الذين أمدوها بالمعلومات وساهموا في تحقيقها المركز الأول.

مجموعات دراسية ومذاكرة يومية

وأوضحت الطالبة رقية رضا، أنها كانت مشتركة بإحدى المجموعات الدراسية، وحصلت على دروس في كل المواد التي يتم دراستها خلال العام الدراسي، مؤكدة أنها تسعى الفترة المقبلة لاستكمال مسيرتها العلمية والعمل على خدمة مجتمعها بكافة الإمكانيات التي سخرت من أجلها، مناشدة جميع الطلاب بضرورة الاهتمام بالدراسة جيدا والتطلع للمستقبل والتأكد من اهتمام الدولة بهم وتسخيرها لكافة الإمكانيات.

وأكدت «رقية» أن الدراسة والمذاكرة اليومية لها لم تتأثر بأزمة كورونا فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.