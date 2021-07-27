كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكن الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الضغط هنا، كما انتهت جميع أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، حيث عقدت الامتحانات ورقيا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت الوزارة، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ستعلن في المدارس عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، مشددة على جميع الطلاب بكتابة بياناتهم بطريقة صحيحة عند الحصول عليها، ويمكن للطلاب الالتحاق بعدد كبير من الكليات عقب إعلان النتيجة، مشيرة إلى أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

«مجاهد»: تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ الوزارة قررت توفير نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021 على موقعها الإلكتروني تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، وجرى تحميل النتيجة على الموقع بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، لافتاً إلى أنّ الامتحانات عقدت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أنّه جرى تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجرى قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتوزيع كمامات وزجاجات مياه عليهم.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنّه جرى تشكيل غرفة علميات مركزية في الوزارة لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع اللجان الامتحانية، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، وجرى التأكيد على المعلمين بالتدقيق في رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب ومراجعتها جيدا، مشيرا إلى أنّه لم يتم رصد إصابات كورونا بين الطلاب.