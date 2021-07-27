كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع النتائج للدبلومات الفنية 2021، موضحة أنه تم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل في جميع المحافظات، وأنه سيتم إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي بعد قليل، إعلانها في المدارس عقب ذلك، مشيرة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية، سارت بشكل طبيعي دون أي معوقات وعقدت ورقيًا في لجان مراقبة جيدًا، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ومديريات الصحة في مختلف المحافظات.

وأضافت الوزارة، أن موقع النتائج للدبلومات الفنية 2021، يتيح الحصول على النتيجة من خلال مجموعة من الخطوات، تتمثل في كتابة رقم الجلوس واختيار التخصص، ثم تظهر النتيجة من خلال هذا الرابط، موضحة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اعتمد أمس، نتيجة طلاب الدبلوم الفني الصم وضعاف السمع بالإضافة إلى أسماء الطلاب الأوائل.

«التعليم» تكشف عن موقع النتائج للدبلومات الفنية 2021

وتابعت وزارة التربية والتعليم، موقع النتائج للدبلومات الفنية 2021، يمكن الوصول إليها من خلال بوابة التعليم الفني، وتشمل جميع الخدمات التعليمية، مشيرة إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان من نظام التعليم الفني الخمس سنوات 18110 طلاب، و757541 طالبًا وطالبة بنظام السنوات الثلاث.

موقع النتائج للدبلومات الفنية 2021

وأكدت الوزارة أن موقع النتائج للدبلومات الفنية 2021، يشمل نتيجة طلاب الدمج البالغ عددهم 3207 طلاب وطالبات، وبلغت نسبة النجاح 87.94%، مشيرة إلى أنه من المقرر بدء امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من 14 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد طلاب امتحانات الدور الثاني بلغ نحو 212391 طالبًا وطالبة، لافتة إلى أن قطاع التعليم الفني حرص على متابعة سير العملية التعليمية وإتمام اختبارات نهاية العام بشكل متواصل.