عضو «الغرف السياحية» لـ«السياحة»: أسعار الساحل مبالغ فيها.. راجعوها

دعا علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى مراجعة أسعار بعض مناطق الساحل الشمالي، موضحًا: «هناك مغالاة كبيرة في أسعار هذه المناطق.. من مراسي وأنت طالع، لكن قبل مراسي الأسعار عادية».

وأضاف «غنيم»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»: «نهدف إلى أن يكون لدينا أسعار لجميع فئات الشعب، وبالتالي أناشد وزارة السياحة بأن تراجع وتراقب هذه المنشآت».

وحول ما إذا كان ارتفاع الأسعار بهذا الشكل في بعض مناطق الساحل الشمالي يخضع لآلية العرض والطلب، أوضح عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية: «يجب أن تكون هناك رقابة شديدة حتى لا نستغل الظروف وتكون الأسعار غالية جدا، فنحن نريد للمواطنين الذهاب إلى الشواطئ وتقديم عروض مناسبة له، وعدم استغلال تنامي الطلب برفع الأسعار».

وتابع علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية: «الإقبال على شرم الشيخ والغردقة كان كبيرا جدا، لأن الأسعار كانت مناسبة جدا لجميع الفئات».

وسألته مقدمة البرنامج عن تفضيل بعض المواطنين السياحة الخارجية في بعض الدول، على السياحة الداخلية بسبب الفارق في الأسعار، وعلق علي غنيم قائلا: «في تركيا يمكن قضاء أسبوع بـ11 ألف جنيه، وبالتالي لا بد من وقفة حاسمة ودراسة متعمقة لبحث هذا الموضوع، لأن مصر تمتلك مقومات رائعة ويجب أن تستغلها وتقدمها للمواطن بأسعار مناسبةۜ لكل الفئات، حتى لا يحتاج المواطن المصري إلى السفر للخارج».