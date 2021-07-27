كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021 بعد قليل، موضحة أنه جرى اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن امتحانات الثانوية الصناعية، عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة كورونا، لافتة إلى أنه جرى إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع التخصصات.

«التعليم» تعلن نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021 بعد قليل

وأضافت الوزارة، أن نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021 يمكن الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الفني من خلال هذا الرابط، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وجه التهاني لأوائل طلاب الدبلومات الفنية، وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن أعداد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية والذين بلغوا 776020.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أن نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021 تم إعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، موضحاً أنه سيتم إعلانها بعد قليل إلكترونياً بعدها يتم إعلانها في المدارس، مؤكداً أنه تم إعلان نسب النجاح لطلاب التعليم الفني نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات.

«مجاهد»: نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021 سيتم توفيرها على بوابة التعليم الفني

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم إعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 14 أغسطس المقبل وذلك عقب الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بإعلان نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أنه يجب على الطلبا تسجيل بياناتهم بشكل دقيق عند الحصول على نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2021، لافتاً إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهذا العام، مشيراً إلى أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية بلغوا 22 طالباً وطالبة على مستوى جميع المحافظات، مؤكداص أنه يتاح لعهم عدد كبير من الكليات التي يمكن الالتحاق بها.