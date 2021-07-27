انهيار عقار الوراق.. تفاصيل مصرع شاب ونجاة زوجته تحت الأنقاض

قررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية هندسية من محافظة الجيزة، لسماع أقوالها في حادث انهيار عقار الوراق ، الذي أسفر عن مصرع شاب يدعى «روماني موسى» مالك العقار، متأثرًا بإصابته البالغة، عندما سقطت كمية من الركام على رأسه، خلال محاولته إسعاف زوجته، التي نجت من موت محقق، بسبب سرعة استجابة الجيران في رفع الركام عنها، بمعاونة قوات الدفاع المدني، حتى تم انتشالها من تحت الأنقاض، وهي مصابة بإصابات بالغة، ونقلت إثرها إلى المستشفى.

انهيار عقار الوراق

تحريات المباحث أوضحت أن مالك العقار ورث العقار عن والده، وهو عبارة عن «أرضي ودورين»، وأنشأ دورين مخالفين بدون ترخيص في عام 2014، ولم يتمكن من صب سقف الطابق الأخير بعد مشادات مع الجيران، بعد خوفهم من انهيار العقار، والتأثير عليهم، فاضطر إلى عمل سقف خشبي، وحاول مالك العقار صب أعمدة خرسانية لسند البيت، لكن الجيران منعوه، خوفا من انهيار العقارات المجاورة، واستمر الوضع كما هو عليه سلفًا حتى انهار العقار.

نجاة أسرة من الموت

وكشفت التحقيقات أن عقار الوراق المنهار كان تسكنه أسرتان، أسرة إيجار جديد، تمكنت إحداهما من الخروج من المنزل، قبل انهيار عقار الوراق بساعة تقريبا، بالإضافة إلى مالك العقار، الذي حاول إنقاذ زوجته «ريهام إدوارد»، لكن العقار سقط عليهما، وانتشلت الحماية المدنية جثمانه، وتمكنت من إنقاذ زوجته من تحت الأنقاض، بعد البحث عنها بقرابة 5 ساعات.

آيل للسقوط

وبدوره عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع انهيار العقار رقم «3» الكائن بشارع أبو النصر، المتفرع من شارع القومية بحي الوراق، وقالت المحافظة في بيان صادر عنها، إن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق وصادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30-5-2021، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ولم يقم قاطنو العقار بترميمه، رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك، وهو الأمر الذي أدى لسقوطه، نظرا لسوء حالته البنائية.

وأنه فور ورود البلاغ في الساعات الأولى من صباح اليوم، تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحماية المدنية والإسعاف وحي الوراق، لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار حفاظا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى.

وأوضحت المحافظة أنه تم غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حي الوراق وهيئة النظافة، مؤكدا أنه تم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من السلامة الإنشائية لها، ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة.