الأول على الدبلوم الصناعي: «بذاكر 5 ساعات وشغال باليومية»

بدموع الفرح، احتفلت أسرة «محمد منصور زهري نادي»، بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية، نظام ثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج، بالفصول التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بنسبة 98.77%.

وقال «محمد منصور زهري» إنه كان دائم التفوق خلال دراسته، وعندما التحق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، كان يذاكر 5 ساعات يومياً، معتبراً أن أسرته كانت الحافز له في تفوقه.

وأضاف الطالب الحاصل على المركز الأول، خلال بث مباشر عبر صفحات «الوطن»، أنه كان يعمل باليومية في الزراعة، لتوفير مصاريف دراسته، ومساعدة الأسرة الذي يعولها والده، الذي خرج على المعاش عام 2018 من شركة الكهرباء.

لمشاهدة لقاء «الوطن» مع الطالب «محمد منصور زهري» وأسرته:

https://fb.watch/v/F_K2CUll/

وأشار «محمد زهري» إلى أن والدته ووالده، إضافة إلى زوجة أبيه، كانوا هم سر تفوقه، فضلاً عن دور أشقائه في دعمه وإتاحة الظروف المناسبة له.

ومن جانبه، انهمر الأب في دموعه فرحاً بحصول ابنه على المركز الأول في الثانوية الفنية قائلاً: «كنت حاسس إنه هيكون من الأوائل، ومتوقع ما وصل من تفوق»، بينما قالت والدة «محمد» أنها كانت تساعده، مع زوجة أبيه، التي هي بمثابة خالته، وأضافت أن ابنها كان متفوقاً في دراسته، وكانت تنتظره عند عودته من الغربة، كل أسبوع، مثلما تنتظر «هلال العيد».

وفي السياق، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع المتفوقين من أبنائها الطلاب، تحفيزاً لهم ولزملائهم في الصفوف الأخرى على أن يحذوا حذوهم، فضلاً عن توصيل رسالة للطلاب أن الدولة تعتني وتهتم بالمتفوقين والمجتهدين، وتسعى جاهدة إلى استمرار تفوقهم الدراسي الذى وصلوا إليه، داعياً جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

كما وجه «الداودي» شكره للقيادات التعليمية بقنا، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم المزدوج، الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية من الطلاب، قادرين على مواكبة التطور العلمي في شتى التخصصات الفنية التي تخدم المجتمع.

وكذلك، أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن التعليم المزدوج يُعد واحداً من أهم الأدوات الأساسية التي تساعد الطلاب على اكتساب المهارات الفنية اللازمة المؤهلة لسوق العمل، حيث يقضي الطالب نسبة 70% من الوقت المخصص للدراسة داخل المصانع والشركات، مقابل 30% من الوقت للدراسة النظرية بالمدرسة.

وأشار إلى أن عدد طلاب التعليم الفني المزدوج بقنا يبلغ 191 طالباً، موزعين على 6 تخصصات، تشمل إلكترونات صناعية، وميكانيكا صيانة وإصلاح، ونجارة الأثاث، وتبريد وتكييف، وسيارات، وشبكات ومحطات مياه الشرب، لافتاً إلى حصول ثلاثة طلاب من أبناء قنا على المراكز الأولى في التعليم المزدوج على مستوى الجمهورية العام الماضي .