بعد اعتمادها.. نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021

يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية، عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 على مؤشر البحث «جوجل»، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، بنسبة نجاح 53.72%، لنظام الـ3 سنوات للثانوي الزراعي، بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضي، ونسبة نجاح 60.99%، لنظام الخمس سنوات، بانخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضي.

وبإمكان الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (البوابة المصرية للتعليم الفني) على هذا الرابط، بكتابة رقم الجلوس، واختيار تخصص (زراعي) والنظام، سواء كان ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2021 بالمدارس

ومن المقرر أن تعلن المدارس الفنية بجميع تخصصاتها غدا الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم، ويستطيع الطالب الحصول على درجات المواد بالكامل.

كما ستفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للتظلمات على نتائج الدبلومات الفنية 2021 بعد غد الخميس بالمديريات العامة بلجان النظام والمراقبة، ولمدة 15 يوما، وخلال هذه الفترة يحق للطالب التقديم مقابل سداد 100 جنيه في حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يحق للطالب الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به، بالكنترول التابع له، بعد تحديد موعد له، وكتابة الملاحظات الخاصة به، مع العلم أنه لا يوجد تصحيح مرة أخرى لورقة الإجابة والاكتفاء برصد درجات الطالب، أو تدوين سؤال لم يتم تصحيحه من جانب مقدري الدرجات.

14 أغسطس امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 في يوم 14 أغسطس، لعدد 21 ألفا و391 طالبا وطالبة، بنسبة 27.37%، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة فبلغ 32 ألفا 565 طالبا وطالبة بنسبة 4.20%.