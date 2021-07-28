إطلاق فيلمين ترويجيين عن تجارب السياح في مصر خلال يوليو

أطلقت وزارة السياحة والآثار منذ قليل، فيلمين ترويجيين جديدين، على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، تحدث فيهما عدد من السائحين من مختلف الجنسيات، عن تجاربهم أثناء زيارتهم للمنتجعات السياحية المصرية، خلال شهر يوليو الجاري.

وخلال الفيلمين الترويجيين، أعرب السائحون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والمياه الصافية، مشيدين بدقة وصرامة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المقصد المصري، التي جعلتهم يشعرون بالأمان خلال فترة إقامتهم بمصر، كما أشادوا بجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم.

وجاء تصوير وإطلاق هذين الفيلمين الترويجيين في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة بطريقة أكثر فعالية، وإلقاء الضوء على استمتاع السائح بإجازته في مصر.