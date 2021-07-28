تداول أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021

تداولت صفحات الغش ما زعمت أنه تسريب امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتيلجرام»، وذلك بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة على متابعة أي محاولات لتسريب الامتحانات، موضحة أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحانات وينشرها على الإنترنت.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتابع الأوراق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحتها، موضحاً أنه في حالة التأكد من الأوراق المنشرة على الإنترنت سيتم تكبيق عقوبات رادعة على أي طالب قام بذلك، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لهذه الأوراق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أي طالب يسرب جزءاً من أسئلة الامتحان سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، مسيرة إلى أن تصحيح أوراق الإجابات تتم إلكترونياً، لافتة إلى أن الأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم.

«شوقي»: إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 12 أغسطس المقبل

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات سوف تنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وتنتهي غداً الخمس لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكداص انه سيتم عقد امتحانات دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد بنفس الدرجات الفعلية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم تطبيق كافة الإجرءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية، موضحاً أنه تم تعقيم اللجان وقياس درة حرارة الطلاب والمعلمين، مؤكداً أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافز على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، موضحاً أن النتيجة سيتم إعلانها 12 أغسطس المقبل، حتى يتثنى للوزارة الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات ورصد ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب.