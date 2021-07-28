عاجل.. تداول إجابات امتحان الديناميكا للثانوية العامة على «تليجرام»
كتب:
أميرة فكري
11:10 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم
تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، إجابات امتحان مادة الرياضيات التطبيقة «الديناميكا» للشعبة العلمية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن باللجان الامتحانية، بعد دقائق من نشر أسئلة الامتحان، الذي بدأ في الساعة العاشرة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأكدت الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش في الوزارة يواصل جهوده؛ لضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش أثناء الامتحان، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة بحقهم بعد التحقق من الأسئلة المنشورة.
يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة «علمي / رياضي» امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «للمكفوفين» امتحان مادة التاريخ «الورقة الثانية» بإجمالي 225 طالبا وطالبة.
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