تحريات القبض على «كائن الهوهوز»: كانت تصور الفيديوهات في شقة إيجار

تسلمت الجهات المختصة، تحريات مباحث الإدارة العامة للآداب حول واقعة المتهمة «ياسمين.ع»، فتاة «التيك توك» المعروفة إعلاميًا باسم «كائن الهوهوز»، والتي أوضحت أن الفتاة، سالفة الذكر، قامت بتصوير مقاطع الفيديو الخاصة بها داخل شقة في محافظة الإسكندرية.

تصوير مقاطع الفيديو داخل شقة بالإيجار

توصلت التحريات إلى أن هذه الشقة التي قامت الفتاة بتصوير مقاطع الفيديو بها في محافظة الإسكندرية كانت بالإيجار، وكان يقيم معها فيها المتهم الثاني في القضية، والذي تبين من خلال التحريات أنه ليس زوجها، ويبلغ من العمر 21 عامًا، حيث يصغر المتهمة الأولى بنحو 10 أعوام.

واتضح من خلال التحريات أن المتهمة مطلقة، ولديها طفلين، وكانت تقوم، رفقة المتهم الثاني، بتصوير مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وأفعال منافية للآداب، ونشرها على موقع الفيديوهات «تيك توك» بهدف الربح.

بلاغ ضد «كائن الهوهوز»

كانت البداية بعدما تقدم المحامي هيثم فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلى النائب العام، ضد فتاة «التيك توك» المعروفة إعلاميًا باسم «كائن الهوهوز»، وضد الشخص الموجود معها في مقاطع الفيديو، واتهمها في بلاغه ببثهما لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماع من شأنها أن تخدش الحياء وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية تخص غرف النوم فقط، على حد وصفه في البلاغ.

الأمن يلقي القبض على «كائن الهوهوز» وصديقها

بعدما رصدت الجهات المختصة الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم «كائن الهوهوز»، بحسب ما أطلقت على نفسها على موقع الفيديوهات «تيك توك»، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من إلقاء القبض عليها ومعها صديقها في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة الهانوفيل التابعة للعجمي بمحافظة الإسكندرية، وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتنظر جهات التحقيق غدًا قرار تجديد حبسهما.