وزير النقل: جارٍ شراء 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول للمترو

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة؛ لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

فرص استثمارية واعدة

في بداية اللقاء، أكد الوزير التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل، خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الإسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط أسيوط - نجع حمادي بطول 180 كم، الذي تنفذهما شركة تاليس الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية، بالإضافة إلى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب.

وأشار إلى قيام المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة.

مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول للمترو

وتباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع ازدواج وكهربة و تطوير الإشارات بخطي قليوب/ منوف /طنطا، وقليوب/شبين القناطر/ الزقازيق بتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى قيام تحالف شركة ميتسوبيشي اليابانية وشركة CAF الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق، في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق حلون – المرج وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

جارٍ شراء 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول

ولفت وزير النقل إلى أنَّ الوزارة لديها خطة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني، حيث يعمل حاليًا 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول، كما أنه جار شراء 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول، ويعمل حاليا 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتمّ التعاقد على 6 قطارات جديدة مكيفة لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة لإدخال القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل، مشيرا إلى أن 6 قطارات تالجو الجديدة التي تم التعاقد عليها وعربات النوم الجديدة الجاري التفاوض عليها مع تالجو، تشكل فرصا إيجابية أمام الشركات الإسبانية العاملة في مجال إدارة وتشغيل هذه النوعية من القطارات.

وأوضح أن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مضيفا أن أهم الأنشطة الأخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل «إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز « قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي» – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».

«النقل» من أكبر الوزارات الجاذبة للاستثمار في العالم

من جانبه، أكد السفير الإسباني على عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة.