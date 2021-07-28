التموين: مخزون السلع يكفي 8 أشهر.. و«منطقة لوجستية» بالغربية قريبا

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ المخزون السلعي يكفي 8 أشهر، وهي نسبة آمنة لهذه الفترة، حيث لا يتخطى المخزون السلعي لمعظم دول العالم 3 أشهر، موضحا أنّ وزارة التموين أنشأت مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون السلعي ووصوله لـ8 أشهر بدلا من 3.

وأضاف «العشماوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الأربعاء، أنّه جرى إنشاء وتشغيل 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية في أكثر من محافظة، والانتهاء من المرحلة الأولى بالترسية على شركات كبرى.

وأشار إلى أنّ الفترة المقبلة تشهد انطلاق المرحلة الثانية لطرح مستودعات استراتيجية للإنشاء والإدارة بتكلفة 30 مليار جنيه، بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، بهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، بإجمالي 28 سلعة بالمقررات التموينية التي تصرف للمستهلك.

وأكد أنّ الوزارة تمتلك خطة استراتيجية لتنمية منظومة التجارة الداخلية، وعرضت على القيادة السياسية عام 2017، وتتضمن التوسع في تدشين المناطق اللوجستية، وجار إنشاء 18 مشروعا قيد التنفيذ في 11 محافظة بإجمالي 50 مليار جنيه، وسيتم افتتاح أكبر منطقة لوجستية في الغربية بأكتوبر المقبل، على مساحة 82 فدانا بتكلقة 7 مليارات جنيه توفر 40 ألف فرصة عمل.

ولفت مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنّه جرى رفع كفاءة 20% من السجلات التجارية، وتدشين المكاتب المتميزة لتقديم خدمات التموين والتجارة الداخلية، وجار إنشاء 3 مكاتب أخرى نموذجية لتقديم خدمات وزارة التموين.

وأوضح أنّ الخدمة في السجل التجاري أصبحت إلكترونية عن طريق حجز الموعد الذي يرغب المواطن للسجل المدني، عن طريق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني ويتم تحصيل الخدمة بسهولة.