استجابة لأولياء الأمور.. مدارس النيل تقرر تأجيل تحصيل المصروفات للعام الجديد

أعلنت مدارس النيل المصرية، تأجيل تحصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، لتبدأ من يوم السبت 31 يوليو 2021 وحتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، مؤكده أن ذلك لتلبية رغبات أولياء أمور الطلاب المقبولين للالتحاق بمدارس النيل المصرية بمرحلة رياض الأطفال، ومراعاة ظروف إجازة عيد الأضحي، مطالبة بالالتزام بدفع القسط الأول من المصروفات خلال فترة المواعيد الجديدة التي تم تحديدها.

وطالبت مدارس النيل المصرية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أولياء الأمور الراغبين في تسديد المصروفات للمراحل الآخرى، بالتوجه للمدرسة لدفع القسط الأول من المصروفات المعلنة.

9 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2021-2022 طبقاً للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدة أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، تصل إلى 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

استمرار الدراسة لرياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد لـ19 مايو

وحددت وزارة التعليم مواعيد الامتحانات طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، و21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، و11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

وأوضحت الوزارة موقف طلاب رياض الأطفال خلال الامتحانات، مؤكدة استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.