بعد تعافيه.. هاني شاكر يحيي حفلا على مسرح النافورة الأحد المقبل

يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلًا رفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة مطربي الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغني، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 1 أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا.

يأتي ذلك بعد تعافي هاني شاكر من الأزمة الصحية الطارئة التي ألمت به، ويتضمن البرنامج فاصلين، يشدو خلالهما بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي، منها «بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها»، إضافة إلى أحدث أعماله «لو سمحتوا».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

وطمأن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، جمهوره على حالته الصحية، بعد خروحه من المستشفى، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، قائلًا: «جمهوري الحبيب الحمد لله بقيت أحسن كتير، ربنا عدى الأزمة دي على خير بدعائكم والناس الطيبين اللي يعرفوني واللي مايعرفونيش، وربنا مايجبش حاجة وحشة بفضل دعائكم».

وأضاف: «الفترة الجاية هكون في فترة نقاهة، وإن شاء الله طول ما ربنا معايا وأنتم معايا وبدعائكم ليّا أكون أحسن كتير، أنا بس بطمنكم عشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير منكم وبتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان تعمل انتشار حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي».

وتابع: «قولت أطمنكم بنفسي، وفي منتهى السعادة إني هشوفكم في المسرح المكشوف في الأوبرا يوم 1 أغسطس، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم والأمة العربية».

كان الفنان هاني شاكر، دخل العناية المركزة لمدة ليلتين، بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي، حيث نُقل لأحد المستشفيات الكبرى في منطقة المهندسين، بالجيزة بأمر الأطباء وبسبب ذلك ألغى حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته في دار الأوبرا المصرية.

وقدم هاني شاكر، رسالة اعتذار مصوّرة إلى إدارة الأوبرا المصرية، عبر حسابه على «فيس بوك»، قال فيها: «بعتذر عن حفلتي النهارده في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات»، مضيفًا: «الدكتور قال لي إنّي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقى معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».