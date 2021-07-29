حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بحبه للنظافة وتربية الحيوانات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات، والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط.. ولتنظيم أفكارك جيدا، وقد ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

فينوس في برجك تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعدك بأوقات جيدة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.