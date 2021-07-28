مقدم 10% لمنخفضي الدخل.. شروط الحصول على وحدات «سكن لكل المصريين 2»

كشفت المهندسة مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شروط التقدم للحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين 2»، بعد فتح الحجز للوحدات السكنية، قائلة إنه بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال اتصال هاتفي خلال نشرة أخبار DMC، المذاعة عبر فضائية DMC، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لمنخفضي الدخل لا يتجاوز 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب، وألا يكون يمتلك وحدة سكنية وألا يكون سبق له الاستفادة من مبادرات البنك المركزي السابقة، وأن يكون السن بين21-50 عاما بالنسبة لمنخفضي الدخل.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وعند فتح باب التقديم يجري شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد بالمحافظات المذكورة بالإعلان، ومن يجد مكانا مناسبا يقوم بتجهيز المستندات ورفعها على موقع صندوق التمويل العقاري، وفور الإغلاق يجري الفرز والاستعلام.

ولفتت بأنه لأول مرة يكون المقدم 10% فقط من سعر الوحدة بدلا من 15% لوحدات منخفضي الدخل، وهناك دعم نقدي لا يسترد من الصندوق يصل حتى 40 ألف جنيه.