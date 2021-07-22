آخر تطورات مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور: تجهيز 26160 وحدة

تقع مدينة العبور على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 طريق «القاهرة - بلبيس»، ويحيط بالامتداد الجديد الطريق الإقليمي الجديد الرابط بين مدينتي العاشر والسادات، وتم تخطيطها على أعلى مستوى لتستوعب ما يزيد عن مليون نسمة، على مساحة 13.4 الف فدان.

ويضم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عددا كبيرا من الوحدات السكنية بمبادرتي الرئيس «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، حيث يستعد الجهاز لتسليم عددا من الوحدات الجاهزة، ضمن المشروع داخل المدينة.

وتعد مدينة العبور الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلا في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال طرح عدد من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، آخر تطورات الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» داخل مدينة العبور، وفقا لبيانات صحفية صادرة عن وزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة.

آخر تطورات مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور

- تبلغ عدد الوحدات السكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» داخل المدينة، حوالي 26160 وحدة سكنية (1090 عمارة)، بأحياء «المجد - الكرامة - الحرية» بمنطقة الـ 2600 فدان.

- تم إصدار محاضر الاستلام لحوالى 15216 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، بالأحياء الثلاثة «المجد - الكرامة - الحرية».

- يتم العمل بأعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام.

- الاهتمام بالزراعة والصيانة ليتم الحفاظ على المجهود المبذول في المشروعات التي تقدمها الدولة للمواطن.

- اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

- تأمين العاملين داخل موقع العمل بهذه المشروعات.

- الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والخدمات لتلبية احتياجات الحاجزين للوحدات.

- ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها، وإنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها.