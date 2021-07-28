الإعدام لربة منزل قتلت زوجها بسم الفئران لتتزوج شقيقه بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإعدام ربة منزل من إحدى قرى مركز ميت غمر، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، في اتهامها بقتل زوجها عمداً، بأن دست له سم فأر في الطعام، لرفضها العيش معه، وأكد شقيق المجني عليه أنها أردت التخلص من زوجها رغبة منها في الزواج منه، وأن زوجها يقف في طريق هدفها المنشود، واعترفت المتهمة بفعلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2016 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم 6 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة أمر بإحالة «علما م. أ.»، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر، لأنها في يوم 4 أكتوبر من عام 2015، بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، قتلت المجني عليه «أحمد س. م.»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيد حشری «سم فأر» وما إن تھیات لها الفرصة حتی دسته في طعامه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأكد «محمد س. م.»، 24 سنة، طباخ، شقيق المجني عليه، في أقواله أمام النيابة العامة، أنه نما إلى علمه وفاة شقيقه، فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغير بلون جلده، واتهم زوجة شقيقه بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له برغبتها في الزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود، وأنها ستتخلص منه وصولاً لمقصدها.