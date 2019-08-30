استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نرصد قائمة بأقل البنوك في مصاريف فتح حساب التوفير وذلك على النحو التالي:

تصدرت بنوك "المصري لتنمية الصادرات - البركة - القاهرة - التعمير والإسكان - مصر إيران - والمصرف العربي الدولي"، قائمة أقل مصاريف فتح حساب توفير، بمصاريف تتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

وتبلغ مصاريف فتح حساب التوفير في بنوك الأهلي المصري والإسكندرية وعودة وبلوم 30 جنيهًا.

فيما تبلغ المصاريف الإدارية لفتح حساب توفير في بنوك إيجي بنك وQNB نحو 35 جنيهًا، وفي بنكي العربي وقناة السويس نحو 38 جنيهًا.

وتبلغ مصاريف فتح الحساب في المصرف المتحد وأبو ظبي الإسلامي نحو 40 جنيهًا.