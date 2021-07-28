بدء إنشاء الجامعة الأهلية بالمنيا على 41 فدان بمواصفات عالمية

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الإنشاءات بجامعة المنيا الأهلية، التي يجري إنشاؤها على مساحة 41 فدان بمدينة المنيا الجديدة، وبمواصفات عالمية، لتكون امتداداً لجامعة المنيا، وتحقيقاً لرؤيتها ورسالتها، بما تمتلكه من كوادر بشرية علمية تلبي احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، في توفير الدراسة الأكاديمية للعلوم الحديثة، والتخصصات العلمية المتطورة، التي تؤهل الشباب لسوق العمل، وبما يتماشى مع وظائف المستقبل، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، التي يجري تنفيذها في ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، بحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على الأداء المتميز خلال أعمال الامتحانات، مشيداً بمجهوداتهم في سرعة إنجاز أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج لكافة الفرق الدراسية خلال هذه الفترة القياسية، مثمناً الجهود التي يبذلها فريق الدعم الفني بمركز تكنولوجيا المعلومات من خلال أوجه التعاون والتنسيق المستمر مع الكليات، لضمان أداء خدمة الدعم الفني بأقصى سرعة، وإعلان نتائج الطلاب على موقع الجامعة فور اعتمادها.

وقام رئيس الجامعة بتكريم كل من الدكتورة زينب أمين، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد إبراهيم هاشم، عميد كلية الفنون الجميلة، وذلك لبلوغهما السن القانونية، وإهدائهما درع الجامعة، تقديراً لمجهوداتهما خلال فترة توليهما عمادة الكليتين.

شهد الاجتماع استعراضاً لما حققته الجامعة من تطور كمي وكيفي غير مسبوق في تنمية مواردها الذاتية، وما تم تنفيذه من إنجاز بأعمال الموازنة العامة للجامعة، ومعدلات الأداء المالي التي تحققت عن العام المالي 2020/2021، بما ساهم في مضاعفة إيراداتها خلال آليات الحوكمة الرقمية، وعزز من نجاح الجامعة في دعم المخصصات المالية لمشروعاتها الخدمية بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء الجامعة الأهلية، وذلك من خلال مجهودات إداراتها المختلفة، وفرق العمل بلجان المنشآت الجامعية.

وناقش المجلس الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022، وذلك بعد انتهاء العام الجامعي الحالي في 31/7/2021، على ان تبدأ الدراسة في التاسع من أكتوبر القادم، وتستمر لمدة 14 أسبوعًا، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكداً على متابعة أعمال الصيانة وجاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وإعداد الجداول الدراسية طبقاً للمواعيد المعلنة وآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطاً للدراسية بها.