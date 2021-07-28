«حياتك تهمنا».. أرقام للإبلاغ عن بلاعات الصرف المكشوفة بالمنيا

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، حملة تحت عنوان «حياتك تهمنا»، للإبلاغ عن أي بلاعات صرف صحي مكشوفة بالشوارع، قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

وذكرت شركة المياه والصرف الصحي بالمنيا، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في حالة رؤية بلاعة مكشوفة، يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125، أو على الأرقام: 01271269587/ 01271196196/ 01050509013.

وقال مسؤول بالشركة إن هذه الأرقام مخصصة للإبلاغ عن سرقة أو وجود مشكلات بأغطية بلاعات الصرف الصحي في جميع أنحاء المحافظة.

وفي السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تركيب 9 أغطية بلاعات صرف صحي لإزالة خطرها بمحيط مسجد السيدة مريم بمنطقة أبو فليو، شرق النيل.

ووجه اللواء ياسرعبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، نائبه الدكتور رجب قياتي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ الأعمال اللازمة لإزالة خطر البلاعات التي تم رصدها بدون أغطية، في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة إزالة خطر غرف الصرف، التي تم رصدها بدون أغطية بنطاق مسجد السيدة مريم، في منطقة أبو فليو، التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، شرق النيل.

وأعلنت الوحدة المحلية عن تركيب 9 أغطية (GRP)، التى تتميز بجودتها الفائقة لابتكارها من مشتقات بترولية وألياف زجاجية، مما يجعلها تتميز بالقوة والمتانة، وتتحمل أوزان تصل إلى 40 طناً، بالإضافة إلى أنها غير قابلة للصدأ.

وطالب رئيس مدينة المنيا المواطنين بضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، للحفاظ على سلامة المواطنين، وللحد من أخطار وجود البلاعات بدون أغطية.