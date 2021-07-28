«تعليم القاهرة» تعلن فتح باب التحويلات للمدارس الرسمية واللغات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التحويل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة اتباع كل التعليمات بدقة عند التحويل، وكتابة البيانات بطريقة صحيحة، موضحة أنه يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية، تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة، لافته إلى أن التحويل يتم من خلال هذا الرابط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مجموعة من الشروط والتعليمية بشأن التحويلات للمدارس:

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونياً فقط ومن خلال الموقع الرسمي لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات والتي تتمثل «رياض الأطفال KG2 والتعليم الأساسى والثانوى العام».

- لا يعتد بالتحويل الورقى يدوياً إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

- صحة البيانات المسجلة تعتبر مسئولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز للطالب التقدم بطلب التحويل مرتين.

- المديرية غير مسؤولة عن أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده.

- في حالة وجود أي تعديل يجب التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يجب على ولي الأمر إستكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- يجب إرفاق صورة بطاقة ولي الأمر مع الإستمارة وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة

- يعتبر اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ويجب أن يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة و الأعلى في المجموع وذلك طبقاً للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج هي مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لإستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

الشروط المتعلقة بالتحويل إلى الرسمي لغات

كما «ترصد» الوطن في السطور التالية مجموعة الشروط المتعلقة بالتحويل إلى الرسمي لغات:

- نتائج التنسيق تتم على مرحلتين الأولى في شهر أغسطس المقبل والثانية في شهر سبتمبر المقبل ويجب على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع الإلكتروني.

- التحويل للأكبر سنا طبقاً للكثافات المتاحة

- لطلاب المرحلة الإبتدائية يجب أن يرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية.

- وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية.

- يجب على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة التعليمية تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

- وبالنسبة لطلاب لطلاب المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي وشهادة ميلاد أصلية.

- يجب على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.