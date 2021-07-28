بروتوكول تعاون بين بطريركية إسكندرية ومعهد التدبير الكنسي

شهدت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية لتوقيع بروتوكول تعاون بين بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والمعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، لتطوير مفاهيم الفكر المؤسسي والتنموي للكنيسة.

تفاصيل التعاون بين بطريركية الإسكندرية والمعهد القبطي للتدبير الكنسي

وقع البروتوكول عن البطريركية القمص أبراَم إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، والدكتور مجدى لطيف السندي، عميد المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، كما حضر اللقاء القس بولس عوض، وكيرلس دميان، مدير الديوان البطريركي بالإسكندرية، وعدد من موظفى الديوان، ولفيف من أساتذة المعهد القبطي.

وكيل البابا: هدفنا تطوير الفكر المؤسسي بما يتناسب مع خصوصية الكنيسة

من جهته، أكد القمص أبراَم إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، أن البروتوكول يهدف إلى تنمية وتطوير مفاهيم الفكر المؤسسي والتنموي للكنيسة، بما يتناسب مع خصوصية الكنيسة القبطية كمؤسسة روحية تجتهد في تقديم خدماتها بأساليب ممنهجة، وتطوير العمل الإداري بالديوان البطريركي.

وفي سياق آخر، بدأت كنائس الإسكندرية في الإعلان عن برامجها لنهضة العذراء، حيث يتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة من ارتداء للكمامات واستخدام دوري للمطهرات، والحرص على التباعد الاجتماعي الذي يعد أصعب إجراء يمكن تطبيقه في ظل الحضور الكبير المعتاد في نهضة العذراء مريم.

وقال مصدر كنسي في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن أساقفة قطاعات الإسكندرية، الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، قرروا إعطاء الحرية لكهنة كل كنيسة لإقامة نهضة العذراء مريم 2021 وخطة استقبال المصلين.