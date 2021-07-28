جامعة دمياط تمنع ختم الشهادات المترجمة بختم الجامعة

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، حيث هنأ مجلس الجامعة بشأن الارتقاء للتصنيف الدولي للجامعة، مؤكداً على طموح الجامعة بالتواجد بين أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم في العامين القادمين.

ووجه رئيس جامعة دمياط نائبه لشئون التعليم والطلاب بالبدء فى تغيير وتطوير لوائح الكليات إلى نظام الساعات المعتمدة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل يشرف عليها نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للتعريف بنظام الساعات المعتمدة، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارات شئون التعليم والطلاب.

وشدد مجلس الجامعة على منع ختم أي شهادات صادرة من مراكز تعليمية أو تدريبية، بختم الجامعة، خاصةً الشهادات المترجمة، بالإضافة إلى أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات ذات الأثار المالية لا تصبح نافذة قبل صدور قرار بهذا الشأن، من مجلس الوزراء أو وزير المالية.

وكرم رئيس جامعة دمياط كلاً من الدكتور أحمد لطفى ونس، عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور محمد نور الدين، القائم بعمل عميد كلية الزراعة السابق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك عن جهودهما خلال فترة توليهما مهام عمادة الكلية.

واتخذ مجلس الجامعة عدداً من القرارات، من بينها الموافقة على مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021/ 2022، والموافقة على تعديل اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية، بنظام الساعات المعتمدة.

كما تمت الموافقة على تخصيص 20 غرفة بمجمع المدرجات المركزية، المرحلة الثانية، لكل من كلية التربية، وكلية التربية النوعية، بواقع 10 غرف إدارية لكل كلية.

ووافق المجلس على إنشاء عدد 2 كافيتريا داخل حرم الجامعة الجديد، والمشاركة في معرض التعليم الدولي أخبار اليوم، للترويج لبرامج الجامعة، وكذلك الموافقة على الإعلان عن تعيين 4 مدرس معيد، تخصص لغة ألمانية بكلية الآداب، ضمن برنامج البولي جلوت، مع الموافقة على بدء القيد بالدراسات العليا بكلية الآثار، ومنح لقب علمي لوظيفة أستاذ، ومنح 3 لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 2 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس، مع منح 11 درجة دكتوراه، 19 درجة ماجستير.