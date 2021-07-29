حريق شبرا الخيمة.. استمر 5 ساعات وأسفر عن إصابتين دون خسائر في الأرواح

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع شبرا الخيمة للمنسوجات، الذي نشب أمس، واستمر لمدة 5 ساعات، وسيطر عليه من خلال 8 سيارات إطفاء، و6 أخريات «إسعاف»، وأسفر عن حالتي إصابة باختناق نقلا إلى المستشفى.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة من حي غرب والإدارة الهندسية، لفحص مكان حريق شبرا الخيمة بمصنع شركة سولو تكس للتريكو والمنسوجات، وتقدير الخسائر، وبيان سلامة المبني الإنشائية.

حريق شبرا الخيمة.. إصابة عاملين بحالة اختناق

وكشفت التحقيقات إصابة عاملين بحالة اختناق جراء حريق شبرا الخيمة، الذي شب بشركة منسوجات في شارع السلام، ودفع بسيارات الإطفاء، وسيطرت على الحريق، وأخمد دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شبرا الخيمة، الذي اندلع في شركة للجوارب والمنسوجات بشارع السلام في عزبة الجوهري، أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة، وبرد موقع الحريق.

حريق شبرا الخيمة.. التهام 3 أدوار دون وفيات

وقال مصدر أمني بالقليوبية، إن حريق شبرا الخيمة اندلع في الدور الأرضي والأول علوي، ونتج عنه التهام جميع محتويات الشركة من 3 أدوار، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر، أن الحريق تم إطفاءه، وتواجدت سيارات إسعاف في موقع الحريق، وجرى الدفع بـ8 سيارت إطفاء، وجار حصر حجم الخسائر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع منسوجات، بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، ودفع بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.