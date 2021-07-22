السيطرة على حريق بأشجار قرية شبرا خلفون بالمنوفية بعد 5 ساعات من نشوبه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق اندلع في أشجار بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم عاصمة المنوفية، بعد الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

وتبين أن الحريق نشب نتيجة تجميع أحد أصحاب الأراضي الأخشاب، ما أدى لاشتعال النيران بها وامتدادها لبعض الأشجار.

وأكد شهود العيان، لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في عدد من الأشجار الكبيرة، وأن الأهالي حاولوا السيطرة عليه لكن دون جدوى، موضحًا أنه تم التواصل مع النجده لطلب المطافئ، والتي دفعت بـ3 سيارات، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف شهود العيان، أن الحماية المدنية سيطرت على الحريق بعد 5 ساعات من نشوبه بسبب الارتفاع الكبير للأشجار، مؤكدين الحصول علي تعهد من أصحاب الأشجار المتسببة في الحريق بإزالتها لعدم تكرار الموقف مرة أخرى.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في أشجار بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم، حيث انتفل مدير الحماية المدنية، وضباط مركز شبين الكوم، وجري تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.