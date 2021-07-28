السيطرة على حريق مصنع منسوجات شبرا الخيمة وتبريد الموقع

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق مساء اليوم الأربعاء، اندلع في شركة للجوارب والمنسوجات بشارع السلام، في عزبة الجوهري، أمام كوبري الخشب، بمنطقة شبرا الخيمة، ويجري حالياً تبريد موقع الحريق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، في تصريحات له قبل قليل، إن الحريق اندلع في الدور الأرضي والأول علوي ونتج عنه التهام جميع محتويات الشركة، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر أنه تم إخماد الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، كما تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، و6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، ويجري حصر حجم الخسائر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع منسوجات، بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق، ولا توجد أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.