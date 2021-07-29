طلاب الشعبة الأدبية يبدأون امتحانهم الختامي في الثانوية العامة 2021

بدأ طلاب الشعبة الأدبية قبل قليل، الامتحان الختامي في امتحانات الثانوية العامة 2021، بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وقياس درجة حراراة الطلاب، قبل السماح لهم بدخول اللجان، وتركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، وتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب، قبل بداية الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، وسط إجراءات صارمة للوقاية من كورونا، حيث جرى تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، فضلا عن تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بشكل منضبط دون أي معوقات تؤثر على العملية الامتحانية، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية ترصد كل ما يحدث بمختلف اللجان الامتحانية في جميع محافظات الجمهورية، لضبط الطلاب الغشاشين.

وأكد حجازي لـ«الوطن»، أنّ جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بكورونا خلال الامتحانات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الخميس، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن تماما، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.