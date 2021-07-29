تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الصناعية 2021.. يستمر لمدة 15 يوما

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الصناعية 2021، موضحة أن التقديم يستمر لمدة 15 يوما، وذلك اعتباراً من اليوم، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الشروط الخاصة بتقديم التظلمات وعدم مخالفتها، لافتة إلى أنه تم إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، بالإضافة إلى أنه تم إعلان نسب النجاح في تخصصات التعليم الفني الخمس سنوات والثلاث سنوات.

ضوابط تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الصناعية 2021

وأكدت الوزارة، أنه هناك مجموعة من الضوابط التي يجب إتباعها عن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الصناعية 2021، والتي تتمثل في الآتي:

- يمكن للطلاب في المحافظات البعيدة عن محافظة الكنترول الإطلاع على صورة كراسة الأسئلة في نفس يوم سداد الرسوم.

- تحصيل رسوم 100 جنيه.

- تقديم طلب الإطلاع على صورة كراسة الأسئلة خلال 15 يوماً.

- سداد الرسوم بالرقم القومي للطالب، وبالنسبة للطلبة الوافدين بالكود.

- سداد الرسوم يتم على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- 66616 هو كود الخدمة لدى شركة فوري.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الصناعية 2021

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الصناعية 2021 تتمثل في الآتي:

1- سداد مبلغ 100 جنيه.

2- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب الإطلاع على صورة كراسة الإجابة.

3- يتم إبلاغ الطالب بموعد الإطلاع على كراسة الاجابة.

4- توقيع الطالب على غلاف صورة كراسة الإجابة.

5- تسليم صورة كراسة الامتحان بعد الاطلاع عليها وتدوين الملاحظات.

8- يحضر الطالب في الموعد المحدد له من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول، وتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل في التخصصات الفنية والتجارية والفندقية والزراعية بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتاً إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقياً في لجان مراقبة جيداً.