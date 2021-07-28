خطوات تقديم التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021.. في 10 نقاط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021 علي نتائجهم، بلجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات، في اليوم التالي بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح لنظام الثلاث سنوات بلغت 68.04%، ونسب النجاح لنظام الخمس سنوات بنسبة نجاح بلغت 84.47%.

وترصد «الوطن» في 10 نقاط خطوات تقديم التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021:

1- يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في التظلم منها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن طريق مكاتب البريد وشركة فوري .

2- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب لمندوبي لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بطلب الإطلاع موضحا به المادة أو المواد التي يرغب ويرفق به الإيصال الدال علي سداد الرسوم.

3- يقوم مندوبو اللجنة بالمديرية بإبلاغ الطالب بموعد الإطلاع على كراسة الاجابة الخاصة به.

4- يطلع الطالب علي صورة كراسة الإجابة وليس أصل الكراسة ثم يدون الملاحظات علي النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

5- يحضر الطالب في الموعد المحدد له للإطلاع علي كراسة الإجابة ومن يتخلف عن الموعد المحدد عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد آخر.

إخطار الطالب تليفونيا بنتيجة التظلمات في حالة الحصول على درجات

6- حضور الطالب بمفرده لمقر لجنة النظام والمراقبة للإطلاع علي كراسة الإجابة أو مع ولي أمره بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب.

7- توقيع الطالب شخصيا على غلاف صورة كراسة الإجابة بعد الاطلاع.

8- فور انتهاء الطالب من الإطلاع وتدوين ملاحظاته يقوم بتسليم صورة كراسة الامتحان مع الملاحظات إلى عضو لجنة النظام والمراقبة.

9- في حالة عدم ملاحظات يكتب على صورة كراسة الامتحان تم الإطلاع ولا يوجد ملاحظات.

10- في حالة تعديل الدرجة فقط يتم إخطار الطالب عن طريق التليفون المدون بطلب الإطلاع.