بعد تعديلها من وزير التعليم.. ننشر ضوابط التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل القرار الوزاري رقم 293، بتاريخ 9/7/2014، بشأن تنظيم ضوابط الإطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إن فتح باب التقدم للتظلمات للثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021، سيكون في اليوم التالي لإعلان النتيجة؛ وفقا للضوابط الواردة في القرار ذاته رقم «293».

تقديم التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2021 خلال 15 يوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية الضوابط المنظمة للتظلمات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بعد موافقة وزير التعليم بتعديلها، وهي كالآتي:

- تقديم طلب الإطلاع لطلاب الدبلومات الفنية خلال 15 يوما، بدلا من 30 «للدور الأول»، و7 أيام بدلا من 15 «للدور الثاني».

- تحصيل رسوم 100 جنيه على كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها.

- يدفع الطالب رسوم التقديم على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

- يسدد الطالب رسوم الإطلاع بمعلومية الرقم القومي للطالب، وبالنسبة للطلبة الوافدين بمعلومية كود الطالب.

- أن يكون الطالب هو الشخص الوحيد المستفيد المستخرج باسمه الإيصال.

- كود الخدمة لدى شركة فوري هو «66616».

- يراعي للطلبة في المحافظات البعيدة عن محافظة الكنترول أن تستوفى إجراءات الإطلاع في اليوم ذاته بعد سداد الرسوم.

المدارس الفنية تعلن نتائج الدبلومات الفنية 2021 لجميع التخصصات

وأعلنت المدارس الفنية بجميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اليوم بعد استلامها من لجان النظام والمراقبة صباح اليوم الأربعاء، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بنسبة نجاح لنظام الثلاث سنوات بلغت 68.04%، ونسب النجاح لنظام الخمس سنوات، بنسبة نجاح بلغت 84.47%.