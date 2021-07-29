يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية، عن خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2021، والتي بدأت اليوم الخميس وتستمر لمدة 15 يوما، في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات اليوم، وذلك بعد اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 72.40% التعليم الفني الثانوي التجاري لنظام الثلاث سنوات، و 95.53% نسبة النجاح بنظام الخمس سنوات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2021، وإطلاع الطلبة على كراسات الإجابة، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التقدم من اليوم ولمدة 15 عشر يوما للدور الأول، وسبعة أيام للدور الثاني، ويبدأ الاطلاع على كراسات الإجابة من اليوم الخميس وحتى يوم 12 أغسطس المقبل.

100 جنيه رسوم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2021

وتضمنت تعليمات وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد رسوم الاطلاع وقدره (100) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد، وشركة فوري (دهب) كود خدمة رقم 66616، ويقوم الطالب بسداد رسوم الإطلاع بمعلومية الاسم والرقم القومي وبالنسبة للطلاب الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.

كما شملت تعليمات وزارة التعليم للمديريات التعليمية الخاصة، بتقديم تظلمات نتيجة الثانوية الفنية التجارية 2021، للطلاب قاطني المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعي أن تستوفي جميع إجراءات الاطلاع في نفس ذات يوم التقدم بالطلب بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم الإطلاع بمقر الاطلاع بمقر لجان النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي حالة استحقاق الطالب بدرجات بعد ظهور نتيجة التظلمات، قالت الوزارة، يحق للطالب استرداد رسوم الاطلاع في إحدى المواد المتقدم بطلب للاطلاع عليها يتم استخراج ايصال الاسترداد باسم الطالب، حيث أنه هو الشخص الوحيد المستفيد.