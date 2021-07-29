غدا.. قطع المياه 10 ساعات عن 13 منطقة بالجيزة بسبب تحويل خط صرف صحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه بمناطق (منطقة المسابك - عزبة المفتى - منطقة السادات - أرض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الديني - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائري «نزلة القومية» - منطقة مسجد الخولي - منطقة داير الناحية - منطقة متولي الشعراوي - شارع القومية العربية)، لمدة 10 ساعات، وذلك اعـتـباراً مـن الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة، وحتى الساعة الـ8 صباح بعد غدٍالسبت.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سبب الانقطاع إلى إجراء أعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.