قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق (المسابك، وعزبة المفتي، ومدينة السادات، وأرض الحداد، ومن فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل، والعروبة ومتفرعاتها، وامتداد المعهد الديني، وامتداد سيدي عبد العزيز، وما بين العروبة والدائري (نزلة القومية)، ومنطقة مسجدي الخولي، ومنطقة داير الناحية، ومنطقة متولي الشعراوي، وشارع القومية العربية)، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 30 يوليو، حتى الساعة 8 صباح السبت 31 يوليو.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 ملليمتر، المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وازالة أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرةً إلى أنه سوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.