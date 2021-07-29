«بلاش الباعة الجائلين».. نصائح للاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي

حذرت وزارة التموين، المحلات من الإعلان عن أسعار وهمية ضمن تخفيضات الأوكازيون الصيفي، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحلات المضللة في أسعارها.

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إنه حتى الآن لم يتحدد مدى مد فترة الأوكازيون من عدمه، ولكنه من المقرر له أن ينتهي في يوم 2 سبتمبر 2021، موضحة أنه يحق لكل محل المشاركة في الأوكازيون لمدة أسبوعين كاملين خلال فترة شهر الأوكازيون.

وكثيرا ما نجد إعلانات بتخفيضات تصل إلى 70% أو أكثر أو أقل، وحينما يتوجه المستهلك للمحل يجد هذا التخفيض يخص سلعة واحدة فقط دون غيرها، مما يعرض البعض للانخداع بالعروض الوهمية أو بالعروض على الملابس الرديئة، وهو ما حذر منه اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، مشددا على عدم الانخداع في عروض الأوكازيون ومزاعم وهمية التخفيضات، مقدما نصائح يجب مراعتها والالتزام بها عند الشراء خلال فترة الأوكازيون الصيفي، على النحو التالي:

نصائح يمكنك اتباعها تزامنا مع الأوكازيون

ـ افحص الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وعدم وجود عيب بها.

ـ لا تقم بالشراء من محل دون أن يكون معلنًا للسعر على كل سلعة قبل وبعد التخفيض.

ـ احرص على التعامل مع المحلات المرخصة وابتعد عن التعامل مع الباعة الجائلين.

ـ لا تقم بالشراء دون فواتير بالسلع التي يجري شراؤها، بها نوع السلعة وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها.

ـ تفقد أكثر من مكان للحصول على أكبر نسبة من التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

ـ حدد الميزانية الخاصة بك واعرف ظروفك، ولا تتخطاها لأن العروض تجذبك فتجد نفسك أنفقت الكثير من الأموال.

ـ راجع تاريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء.

ـ عند وجود عروض على الملابس، تأكد من أنها ليست موجودة عندك، والتأكد من شراء المقاس المناسب.