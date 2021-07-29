الرعاية الصحية تستحدث uniform لطواقم التمريض بالمستشفيات

استحدثت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، زيا جديدا للطواقم التمريضية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر)، وذلك بواقع 13 كود جديد للزي بأشكال مميزة للطواقم التمريضية داخل الأقسام المختلفة.

وأضاف بيان الهيئة، أنّه جرى تغيير زي الطواقم التمريضية واستحداث زي جديد (uniform) مميز ومبتكر لطواقم التمريض داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، لتحسين المظهر العام بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة، إضافة إلى تقسيم فئات التمريض بزي مميز لكل من أقسام المستشفى بعدة ألوان متنوعة ومميزة للإناث والذكور، ولرؤساء التمريض من الجنسين بالمستشفيات.

وأشار البيان إلى تقسيم زي طواقم التمريض طبقًا لأقسام المستشفى، بالأقسام الحرجة سواء للإناث أو الذكور وأقسام العمليات والتعقيم المركزي، وأخيرًا إدارة التمريض والوظائف الإشرافية.

من جانبها، أشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنّ منظومة التمريض داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، تشهد طفرة عظيمة سواء على المستوى الدراسي أو على الممارسة العملية داخل المنشآت الصحية التابعة للمنظومة الجديدة.

وأوضحت كوثر: نعمل على وجود نموذج حقيقي من التمريض المصري القادر على أداء خدمة مميزة ذات جودة للمريض المنتفع بالمنظومة الجديدة، ولا يقتصر على محافظة بورسعيد فحسب، بل امتد ليشمل محافظات الإسماعيلية والأقصر، ومن المقرر أن يشمل كافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي للتأمين الصحي الشامل والخطة الزمنية الموضوعة من قبل الحكومة المصرية.

ولفتت المشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى الدورات التدريبية التي تلقتها كوادر التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان استمرارية كفاءتها خلال أداء العمل، والتي شملت دورات (الدعم النفسي لمرضى فيروس كورونا، تنمية مهارات التواصل وأخلاقيات المهنة، تنمية المهارات الإدارية، إدارة الأزمات، مكافحة العدوي، تنمية مهارات اللغة الإنجليزية).