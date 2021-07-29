وفد شباب الأحزاب يهدي رئيس «العاصمة الإدارية» درع «التنسيقية»

أهدى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، درع التنسيقي، وذلك على هامش زيارة الوفد للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفد التنسيقية في زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

واستقبل اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، وفدًا من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم للعاصمة الإدارية.

ويتضمن برنامج الزيارة، جولة في الحي الحكومي، حي المال والأعمال، ومدينة الثقافة والفنون، ومنطقة الأعمال المركزية، وحي السفارات، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني، والمناطق السكنية.

ضم وفد التنسيقية، النواب: «عمرو يونس، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ومحمد السباعى، ومحمود القط، وعلاء عصام، وأحمد فتحي، وغادة علي، وأحمد فتحى، وخالد بدوي، والمهندس كريم عبد العاطي، ومحمد فريد، ومؤمن سيد، وإيمان عامر، والدكتور محمد سالم، وأحمد مبارك، وأحمد فتحي»، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.