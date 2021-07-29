عمليات الثانوية بالغربية: لا شكاوى من امتحان «الإنجليزية»

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة عمليات وطوارئ الثانوية العامة بديوان المديرية، لم تتلق أي شكاوى من طلاب شعبة الأدبي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة لجان الثانوية العامة بالمدارس.

وكشف وكيل التعليم، في تصريح صحفي، اليوم، أن الغرفة لم ترصد أي وقائع غش باللجان ولا شكاوي من أولياء أمور الطلاب، مشيرا إلي حرصه على متابعة تشكيل لجان دورية بالتعاون مع مسئولي قطاعي الامتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية، للحد من الغش وتسريب الامتحانات.

الحد من الغش وتسريب الامتحانات

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطالبات والطلاب.

كما تابع «حسن»، آداء غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية لمتابعة وقائع تسريب الامتحانات وردع المخالفين لقواعد سير الامتحانات على مستوى كافة اللجان بالمدارس، موضحا أن اللجان تستقبل يوميا نحو 31571 طالبا في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

وأشار وكيل التعليم إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه ضد فيروس كورونا

كما وجه وكيل التعليم بضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازيه ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

كما كشف وكيل التعليم أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مشيرا إلي قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.