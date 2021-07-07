كاميرات مراقبة باللجان.. تعليم الغربية تستعد لماراثون الثانوية العامة

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن كافة لجان امتحانات الثانوية العامة، والاستراحات تم تجهيزها والانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الطلاب يوم السبت القادم لبدء ماراثون الامتحانات.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أنه تم تجهيز 128 لجنة منها 111 لجنة للمنتظمين و 15 لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM وواحدة للمكفوفين، وذلك لاستقبال 31571 طالبا إلى جانب تجهيز عدد 24 استراحة للمراقبين بطاقة 826 سريرا وكافة وسائل الإعاشة، وتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان، مع تأمين مركز توزيع الأسئلة، ومراجعة كفاءة السيرفرات، والتأكد من تطهير وتعقيم اللجان وصلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان امتحان الثانوية العامة.

وأشار «وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية» إلى متابعته جاهزية اللجان، وذلك من خلال جولات تفقدية للمدارس في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجهيز جميع اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن 14 طالب داخل اللجنة، ومراعاة التطهير اليومي قبل الامتحان وبعده، وتوفير كافة المطهرات وأدوات الوقاية والتي وفرتها الوزارة استعداداً لخوض ماراثون الثانوية العامة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت القادم وتنتهي يوم 2 أغسطس و 5 أغسطس لمدارس STEM و 3 أغسطس لمدارس المكفوفين، وسط تأهب كامل من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب والمراقبين.