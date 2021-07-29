فتح باب التقدم لشياخة قبيلة المزينة بمدينة شرم الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، عن بدء تلقي طلبات الراغبين في شغل وظيفة شياخة قبيلة المزينة، وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن الوظيفة خاصة بشياخة قبيلة المزينة بأودية «خريزة ومندر»، التابعين لمنطقة الرويسات، والتي أصبحت شاغرة بوفاة الشيخ محنا جبلي صبيح.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه سيجري استلام ملفات الراغبين في شغل الوظيفة حتى يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي صحيفة الأحوال الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، و المؤهل العلمي إن وجد، وشهادة محو الأمية لغير المتعلمين.

وكان الشيخ محنا جبلي، أحد كبار مشايخ قبيلة المزينة بمدينة شرم الشيخ، توفي قبل أيام، وكان الفقيد يتمتع بسيرة طيبة في سيناء، ولديه علاقات طيبة بجميع القبائل، وكان يسعى دائما لتوحيد الصف وحل أي خلافات قبلية وتقريب وجهات النظر بين أبناء القبائل، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من أبناء القبائل بشمال وجنوب ووسط سيناء.

وتعد قبيلة المزينة إحدى القبائل العربية المعروفة في نسبها وتاريخها في الجاهلية والإسلام وهي من عمود النسب الشريف «نسب النبي صلى الله علية وسلم»، إذ النسب واحد من عدنان بن أدد بن إسماعيل إلى الياس بن مضر بن نزار ثم يفترق النسب .