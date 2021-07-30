الأرصاد تحذر: موجة حارة تستمر الأسبوع المقبل.. وتناشد باتباع الإرشادات

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود الأسبوع المقبل ارتفاع شديد في درجات الحرارة تسود كل المحافظات وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل وتستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل لترتفع الحرارة بشكل ملحوظ على كل المحافظات، مضيفا أنه يجب على المواطنين تجنب أشعة الشمس الحارقة ويفضل ارتداء الملابس القطنية وغطاء الرأس.

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن انكسار الموجة الحارة لم يعرف حتى الآن موعده، لأن المؤشرات الأولية لارتفاع الحرارة متوقعة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتصل الحرارة على بعض المحافظات إلى 46 درجة مئوية، لذلك حذرت هيئة الارصاد باتباع التحذيرات التي يتم نشرها خلال الايام المقبلة، ويرصد التقرير درجات الحرارة المتوقعة ايام الموجة الحارة:

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات حرارة الأحد

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.