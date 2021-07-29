درجة الحرارة في أسوان اليوم 29 يوليو 2021

شهدت محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة في أسوان تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة.

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ43 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الخميس ، بلغت 43 للعظمى 28 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في مستوى انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة ، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الخميس: العظمى 43 والصغرى 28

الجمعة: العظمى 43 و الصغرى 28

السبت: العظمى 44 والصغرى 29

الأحد: العظمى 43 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 30

الثلاثاء: العظمى 44 والصغرى 30

الأربعاء: العظمى 43 والصغرى 29

درجات الحرارة اليوم في أسوان طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 43 بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو»، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج للشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة.