التعليم: ضبط 3 حالات غش في امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية

رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، التابع لغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، 3 حالات غش في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية.

وتضمنت الحالات المضبوطة حالة واحدة نشر وحالتين غش، وهم الطالب «م.ا.ع»، بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، نظرًا لقيامه بتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت، كما تم ضبط الطالبة «ا.م.ا» بإدارة رشيد بمحافظة البحيرة، وبحوزتها سماعة بلوتوث ومحاولة الغش، بالإضافة لضبط الطالب «م.ح.ا»، بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط تابلت مهكر ومحاولة الغش.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء، وتم نقلهم للمستشفى، وعمل المحضر اللازمة من رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وكان 255 ألفا و353 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الخميس، كما أدى طلاب مدارس «stem» اختبار مقاييس المفاهيم الفيزياء، بإجمالي 1179 طالبا طالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد «حجازي»، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، سيؤدي طلاب الثانوية العامة «علمي علوم»، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا، كما يؤدي طلاب الشعبة «علمي رياضة»، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.