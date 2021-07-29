السكة الحديد تخصص «شباك» لذوي الهمم لحجز تذاكر القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، تخصيص شباك صرف تذاكر مخصص لذوي الهمم، للحصول على تذاكر السفر بالقطارات بمختلف المحطات الرئيسية، وذلك تيسيرا عليهم في الحصول على التذكرة دون متاعب.

وذكرت الهيئة، في بيان عاجل عنها قبل قليل، أنّها وفرت عربة جولف بمحطة مصر برمسيس، لنقلهم من خارج المحطة إلى داخل المحطة والأرصفة، وكراسي متحركة بمحطة مصر برمسيس، ومعظم محطات الهيئة لخدمتهم وخدمة كبار السن، وهي خدمات مجانية تقدمها الهيئة.

وأكدت هيئة السكة الحديد، ضرورة مراعاة تخصيص «رامب» وهو عبارة عن سطح بمستوى مائل، لخدمة ذوي الهمم والتيسير عليهم، مع تحديث وتطوير المحطات وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.