إحباط محاولة تهريب مشغولات فضية مرصعة بالأحجار بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وذكر بيان للجمارك، أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، اشتبه ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب يحمل جنسية عربية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات، وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، كلف مصطفى حسن عبد العزيز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن وجود 8 كيلوجرامات من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار.

قرر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90 لسنة 2021، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى الجمركي.