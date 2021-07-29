غسيل خزانات طور سيناء يقطع مياه الشرب عن المدينة.. تعرف على المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ برنامج غسيل خزانات المياه بمدينة طور سيناء، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، داعية المواطنين لتدبير احتياجاتهم لانقطاع المياه عن بعض المناطق بسبب الأعمال.

وقالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنَّ البرنامج سيتم تنفيذه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، على أن يجري الغسيل على فترات متتابعة على مدار أيام.

وأضافت أنّه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة الطور بالكامل خلال غسيل خزان البوستر سعة 5000 متر مكعب يومي مساء يوم الاثنين، وقطع المياه في الفترة المسائية عن المدينة بالكامل، فيما عدا منطقة توشكى، خلال غسيل خزان المحطة سعة 2500 متر مكعب يومي وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى أنَّه سيجري تنفيذ المرحلة الأولى لغسيل خزان المحطة سعة خمسة آلاف متر مكعب يومي يوم الخميس المقبل، بما يمنع ضخ المياه للوحدات السكنية في الفترة المسائية، مع تنفيذ المرحلة الثانية لغسيل نفس الخزان في السابع من أغسطس المقبل.

وأوضحت أنّه سيجري تنفيذ برنامج الغسيل بخزان توشكى يوم 8 أغسطس وسيجري قطع مياه الشرب عن المنطقة بالكامل التي تضم أحياء مبارك الجديد ومبارك القديم، والمروة، والروضة، الفيروز، وابني بيتك، والنصر، والشروق.

وأفادت رئيس القطاع، بأنّه سيجري ضخ مياه الشرب بكافة الوحدات السكنية خلال برنامج غسيل الخزانات يوميًّا خلال الفترة الصباحية، وسيكون قطع المياه في الفترة المسائية فقط، مناشدة المواطنين باتخاذ جميع التدابير خلال فترة قطع المياه.