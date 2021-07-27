بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار في جميع الأنواع، نظرًا لانخفاض الإقبال على شراء اللحوم البيضاء، بفضل توافر اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها، بالتزامن مع نهاية عيد الأضحى المبارك وتشبع السوق والمجازر منها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبدالعزيز، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، سجل ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

ووفقا لرئيس الشعبة، وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الثلاثاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ الأحد الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الثلاثاء في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم 36 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- ووصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- فيما استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

سبب استقرار الأسعار

وفي سياق منفصل، أكد «السيد» أنه يرجع السبب في استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومداخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها.