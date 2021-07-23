كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2021.. رسومها 450 جنيها

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء التسجيل لـ اختبارات القدرات 2021، السبت المقبل الموافق 7 أغسطس المقبل 2021، على أن تبدأ الكليات في استقبال الطلاب لإجراء اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات الأعلى للجامعات في شأنها ويحقق اشتراطات مواجهة فيروس كورونا «كوفيد19».

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن اختبارات القدرات 2021

** الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2021

** بدء أعمال مكتب التنسيق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة 2021.

** التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكة الإنترنت

** فتح باب التسجيل من السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021

** سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني

** إلزام الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

** إلزام الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

** تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

** 450 جنيها رسوم اختبارات القدرات لكل كلية

** لا يجوز للطالب أداء اختبارات القدرات لكليتين متناظرتين.